Компания «ЮБК-ДОМ» осуществляет строительство домов в Крыму под ключ, взяв на себя весь цикл строительных работ. Мы применяем современные технологические решения и используем качественные материалы. Если Вы пока не решили, из какого материала хотите построить дом, наши специалисты дадут подробную консультацию и предложат оптимальное для Вас решение.



Сейчас, многие фирмы дают обещания построить дом всего за 2 месяца. Выполнить весь цикл работ за такой короткий срок возможно, только если нарушить технологии строительства. Это, в свою очередь, приводит к нарушению целостности постройки.



Мы озвучиваем только реальный период, за который готовы КАЧЕСТВЕННО построить дом. Мы ГАРАНТИРУЕМ, что от момента заключения договора до полного завершения строительства дома пройдёт 6 месяцев. Команда высококвалифицированных архитекторов, строителей, ландшафтных дизайнеров поможет Вам стать владельцем дома, о котором Вы давно мечтали.