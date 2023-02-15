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Строительство домов

в Крыму и Севастополе

ПОД КЛЮЧ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

Мы делаем то, что не могут сделать другие

Часто к нам приходят люди, когда их идеи не смогли реализовать в других компаниях.

Называем реальные сроки строительства

С момента начала строительства дома до новоселья - не более 6 месяцев.

Честный подход и адекватная цена услуг

У нас не самая низкая цена, но мы гарантируем лучшее качество работы

Все включено: от проектирования до реализации

Полный профессиональный цикл строительства частных домов.

Строительство домов в Крыму

ИЗ ЛУЧШИХ МАТЕРИАЛОВ

Компания «ЮБК-ДОМ» осуществляет строительство домов в Крыму под ключ, взяв на себя весь цикл строительных работ. Мы применяем современные технологические решения и используем качественные материалы. Если Вы пока не решили, из какого материала хотите построить дом, наши специалисты дадут подробную консультацию и предложат оптимальное для Вас решение.

Сейчас, многие фирмы дают обещания построить дом всего за 2 месяца. Выполнить весь цикл работ за такой короткий срок возможно, только если нарушить технологии строительства. Это, в свою очередь, приводит к нарушению целостности постройки.

Мы озвучиваем только реальный период, за который готовы КАЧЕСТВЕННО построить дом. Мы ГАРАНТИРУЕМ, что от момента заключения договора до полного завершения строительства дома пройдёт 6 месяцев. Команда высококвалифицированных архитекторов, строителей, ландшафтных дизайнеров поможет Вам стать владельцем дома, о котором Вы давно мечтали.
Строительство домов в Крыму
Сауны
Хаммамы
Ремонт квартир
Строительство бассейнов

Частые вопросы

Мы собрали вместе топ самых частых вопросов от наших заказчиков

Ваш новый дом будет достоин восхищения!

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